Kaaswagen verwoest voortuin in Wijk en Aalburg

De wagen reed in zijn geheel de tuin in. (Foto: GinoPress)

WIJK EN AALBURG - Een vrachtwagen met aanhanger richtte woensdagmiddag veel schade aan in een voortuin in de Polstraat in Wijk en Aalburg. De bestuurder van de vrachtwagen raakte mogelijk onwel en verloor daardoor de macht over het stuur.

De vrachtwagen reed richting het huis en kwam pas tot stilstand toen heel de wagen in de tuin stond. De aanhanger die hij bij zich had is een kaaswagen voor op de markt.



Ook personenauto geraakt

De tuin raakte zwaar beschadigd. Ook raakte de vrachtwagen een personenauto tijdens het ongeluk. Een ambulance kwam ter plaatse. Het is niet bekend hoe het met de chauffeur gaat.