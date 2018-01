Roy Donders verdrietig door overlijden opa Cees

TILBURG - Roy Donders is het jaar met veel verdriet begonnen. De opa van Roy overleed woensdagochtend. Amper een maand geleden moest Donders ook al zijn oma afgeven. Dat schrijft De Telegraaf.

In november overleed de 91-jarige oma van Roy. De stylist van het Zuiden had zo veel verdriet dat zijn concert in de 013 niet doorging. Hij schreef toen op zijn Facebookpagina dat hij nog te verdrietig was en daarom niet op kon treden. "Het voelt niet compleet. Daarom heb ik met pijn in mijn hart besloten de show te annuleren."



Getrouwd

In september 2016 was het groot feest bij de familie. Toen waren opa Cees en oma Nel zeventig jaar getrouwd. In café Bet Kolen in Tilburg vierden vrienden en familie toen een groot feest. Cees vertelde toen tegen Omroep Brabant dat hij het 'heel mooi' vond. Hij had niet verwacht dat er zoveel mensen op zijn feest zouden komen.