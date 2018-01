Politie vindt vrachtwagen met 750 kilo vuurwerk in Breda

Het vuurwerk was opgeslagen in de witte vrachtwagen. (Foto: Politieteam Weerijs, Facebook)

BREDA - Wat doe je met 750 kilo vuurwerk dat niet op tijd is verkocht voor oudjaarsnacht? Juist, dat sla je op in een vrachtwagen die je vervolgens een week lang op dezelfde parkeerplaats laat staan. Een oplettende omstander was het uitzicht op de witte vrachtwagen in de Mozartlaan in Breda zat en nam een kijkje.

De omstander keek eigenlijk in het voertuig om de eigenaar te achterhalen, maar vond bij toeval het vuurwerk en waarschuwde de politie.



De politie was er al vrij snel achter dat de vrachtwagen bij een verhuurbedrijf geregistreerd stond en nam daarom contact op met het bedrijf. Het bedrijf nam weer contact op met de huurder en zorgde ervoor dat hij naar de vrachtwagen kwam. Hij bekende dat hij het voertuig had gehuurd.



De politie wist genoeg en wilde de man in de boeien slaan. Daar was hij het echter niet mee eens en verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het vuurwerk is in beslag genomen en de man zit vast.