Een rondleiding door de koepelgevangenis van Breda, dat zijn héél veel sterkte verhalen [VIDEO]

BREDA - Grote drukte bij de rondleidingen in de oude koepelgevangenis in Breda. De voormalig gevangenis opende in de kerstvakantie de deuren voor het nieuwsgierige publiek. De gelukkigen die op tijd een van de kaartjes wisten te bemachtigen, kregen een rondleiding van door een van de enthousiaste gidsen van de gevangenis.

Dat het gebouw een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen, bleek doordat alle kaarten voor alle zeventien rondleidingen binnen korte tijd waren uitverkocht. "Vanaf het moment dat we het online zetten, vlogen de tickets de deur uit", vertelt organisator Robbert-Jan Veldhuijsen. Er moesten snel nieuwe gidsen worden gevonden omdat ze anders maar moeilijk aan de vraag konden voldoen.



Een van die gidsen is Tommes David. Tommes is oud-bewaker en nu dus gids. "Ik werd gevraagd omdat ik er al eerder had gewerkt. Echt, het hart ging open", vertelt Tommes enthousiast. "Op dagen dat ik niet hoef te werken, bel ik op of dat ik nog mag komen."



De eerste bezoekers vonden het 'heel indrukwekkend' en voelden zich 'erg klein'. Vooral de verhalen over verschillende (gelukte) ontsnappingspogingen kwamen goed binnen: