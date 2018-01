5,5 jaar na de aanslag is het gemeentehuis van Waalre weer open: 'We hebben het lang moeten missen'

WAALRE - Paspoorten en rijbewijzen. Ze zijn voor de inwoners van Waalre weer gewoon af te halen op het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Woensdag ging het spiksplinternieuwe gemeentehuis voor het publiek open.

Vijf en een half jaar geleden werd het vorige gemeentehuis getroffen door een aanslag. Twee auto’s reden het gebouw binnen en werden in brand gestoken. Van het gemeentehuis bleef vrijwel niets over.

“Ik vind het mooi en open geworden”, zegt één van de bezoekers. “We hebben het lang moeten missen", vertelt een andere inwoner. Hij komt voor een nieuw rijbewijs en mag aanschuiven bij een ambtenaar. Niet aan een saai loket, maar aan een mooie tafel in de ontvangstruimte. Over een ding zijn alle bezoekers het eens: het is goed dat het gemeentehuis terug is gekeerd op zijn oude plek..

Paaltjes en keien

Het gebouw heeft de naam Huis van Waalre gekregen. Wat het is niet alleen raadhuis, maar ook bibliotheek, grand café en theaterzaal. In het oog springen de palen die voor de toegangsdeur zijn gezet. Ze moeten voorkomen dat er nog eens iemand naar binnen rijdt. En rond het gebouw liggen grote sierkeien. Ze liggen er niet alleen omdat ze mooi zijn, ook deze keien moeten het gebouw tegen indringers beschermen.

De ambtenaren zijn ook blij dat ze terug zijn op de vertrouwde plek. Vijf jaar lang zaten ze in een veel kleiner kantoorpand op een industrieterrein. "Het was niet leuk, ook de tijd na de aanslag niet. Je mist je spullen, kunt dossiers niet meer vinden", aldus Mirielle van Alst. Ook Jan Thomassen vond het lastig en is daarom maar al te blij dat het gemeentehuis terug is op de oude plek. "Die plek is uniek."



Het nieuwe gemeentehuis van Waalre is open voor publiek (tekst gaat door onder de video).



Niet alles is nieuw. De muren van het oudste deel van het raadhuis uit de jaren 20 zijn overeind gebleven na de brand en dat deel is helemaal in oude glorie hersteld. Daarin komt de raadszaal, die ook dienst gaat doen als trouwzaal.

Marcel en Chanda kwamen vandaag vooral naar de trouwzaal kijken. Zij zijn uitverkoren om op Valentijnsdag als eerste getrouwd te worden in het herrezen gemeentehuis. Ze kregen een rondleiding van burgemeester Jan Brenninkmeijer. Het is maar goed dat het huwelijk pas op 14 februari is, want de trouwzaal is nog lang niet af.

Er moet nog gestuct worden en de vloerbedekking moet nog worden gelegd. “Maar het komt op tijd af”, verzekert de burgemeester ons. Hij zal straks zelf het huwelijk voltrekken. Marcel vindt het een prachtige ruimte en ook Chanda is onder de indruk. “Wie kan dat nou zeggen, dat je als eerste in een nieuw gemeentehuis mag trouwen", lacht de toekomstige bruid.