Carnavalsclub komt met #metoo-embleem: 'Met carnaval mag alles zeker?'

DEN BOSCH - Het nieuwe embleem dat carnavalsclub Oeteldonk Online dit jaar heeft laten maken roept gemengde reacties op. 'Oeteldonker? #metoo' staat er op, en: 'naoit ‘m op un 'intiem' plèkske!'.

Op Facebook reageren de meeste Oeteldonkers enthousiast op het nieuwe embleem. "Deze moeten we hebben" is een veelgehoorde reactie.



Carnval = aanranding?

Een enkeling stoort zich ook aan de tekst, die verwijst naar de #metoo hashtag, waarmee mensen aan kunnen geven ooit met seksuele intimidatie of aanranding te maken te hebben gehad. "Ja, met carnaval mag alles zeker. Echt goed voor het imago dit. Not!" schrijft Laura. Marga is het met haar eens: "Ik vind dit echt niet kunnen, jullie slaan de plank echt mis".



"Je moet het embleem los zien van de #metoo acties van dit jaar" vertelt Hendrien (niet haar echte naam) van Oeteldonk Online aan Omroep Brabant. "We proberen elk jaar een grappig embleem te bedenken. En #metoo wordt tegenwoordig ook gewoon als stopwoordje gebruikt. Vorig jaar hadden we een embleem met '#jesuis Knillis' er op, daar loopt nu nog half Den Bosch mee rond."





Over de kritiek is Hendrien kort: "Je hebt er een paar die een beetje moeilijk doen, die heb je er altijd tussen zitten. Je kunt wel overal serieus over blijven doen, maar carnaval is het leven vieren in plaats van altijd maar ernstig doen."Het speciale #metoo-embleem is vanaf 11 januari te koop bij de Primera aan de Pettelaarseweg en bij Café De Boulevard in Den Bosch.