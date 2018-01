Rapper Boef niet meer welkom op muziekfestival Muze Misse

OSS - Festival Muze Misse in Oss zet een streep door het optreden van rapper Boef. Aanleiding is het gedrag van de Tilburger tijdens oud en nieuw, toen hij drie behulpzame vrouwen ‘kechs’ noemde. Dat is het Marokkaans-Arabische woord voor hoeren. De rapper werd door de vrouwen geholpen nadat hij autopech kreeg.

“Wij nemen afstand van zijn uitspraken”, schrijft het muziekfestival op Facebook. Ze betreurt het de veelal jonge fans van Boef te moeten teleurstellen. Er wordt gezocht naar een passend alternatief. Muze Miss wordt georganiseerd op 1 juli in het Jan Cunenpark in Oss.

Kritiek

Boef kreeg de afgelopen dagen een storm van kritiek over zich heen vanwege zijn uitspraken, die hij in een filmpje op Snapchat deed. In een ander filmpje verdedigde hij zijn uitspraken, om later alsnog met excuses te komen.

De optredens van Boef op Paaspop en in discotheek Time Out gaan vooralsnog gewoon door.