Jongen met fiets zag hoe vrouw werd geschept door busje in Oss, vader slachtoffer looft beloning uit

OSS - Een jongen met een fiets heeft waarschijnlijk gezien hoe de 28-jarige vrouw uit Oss in de nieuwjaarsnacht werd aangereden door een bestelbus. De politie laat woensdagavond weten op zoek te zijn naar de ooggetuige.

Hij stond met zijn fiets bij de rotonde op de Berghemseweg. De politie vermoedt daarom dat hij het ongeluk zag gebeuren. Hij zou daarna nog in een horecagelegenheid in de buurt zijn geweest.



Hoop

De vrouw hield kneuzingen over haar hele lichaam en een hersenschudding over aan het ongeluk. Haar vader sprak dinsdag tegenover Omroep Brabant goede hoop uit dat de dader wordt gevonden. Hij looft een beloning van duizend euro uit voor de gouden tip.



Bij de politie zijn tot nu toe zeven tips binnen gekomen. Die hebben nog niet geleid tot de dader.