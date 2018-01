Drugsafval en grondstoffen gevonden in garagebox in Eindhoven

In de garagebox lag onder meer drugsafval (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - In een garagebox in Eindhoven zijn woensdag drugsafval, grondstoffen voor synthetische drugs en productiemateriaal gevonden. De eigenaar is opgepakt.

Het afval en de materialen zijn opgeruimd. De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) deed eerder op de dag al onderzoek in de garagebox aan de Petrus Dondersstraat.

Donderdag wordt meer bekend over de spullen die zijn gevonden. “Dan hebben we mogelijk ook met de eigenaar gesproken”, aldus een woordvoerder van de politie.