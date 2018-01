Staking legt busvervoer in Brabant plat

EINDHOVEN - Het streekvervoer in Brabant ligt donderdag op zijn gat. Ook veel bussen in de grote steden rijden niet. 1300 buschauffeurs in de provincie leggen het werk neer, omdat ze de werkdruk te hoog vinden.

“Meer ruimte in de dienstregeling, minder gejaag, meer tijd voor een normale pauze en service aan de reizigers”, legt Sanne van der Meulen de staking namens vakbond CNV uit.

'Stevig signaal'

Bijna overal in Brabant blijven chauffeurs thuis. Onder anderen werknemers van Arriva, Connexxion, Hermes en Breng leggen het werk neer. Alleen in enkele gemeentes in het oosten van het land wordt wel gereden. Met de staking willen de chauffeurs en de vakbonden (CNV en FNV) een ‘stevig signaal geven aan de werkgevers’.



Verwarring

Hoewel de staking al een tijd geleden al is aangekondigd, is er op veel plekken in Brabant nog de nodige verwarring. Borden op busstations geven op sommige plekken nog aan dat er gewoon bussen rijden, terwijl dit niet zo is. Ook op veel informatiesites zoals 9292 is niet altijd duidelijk te vinden dat er geen bussen rijden.



De staking in het streekvervoer duurt tot elf uur vanavond. Ook de buurtbussen van deze bedrijven rijden niet.