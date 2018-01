Auto met twee inzittenden van de weg in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Een personenauto is woensdagnacht rond half een op de rotonde van de Luikerweg en Zuidelijke Randweg in Valkenswaard van de weg geraakt. Een van de inzittenden raakte gewond.

De auto zou volgens ooggetuigen vanaf de verkeerde kant de rotonde hebben overgestoken en is vervolgens over een betonblok, het fietspad en door een hek heen gereden. De auto kwam tot stilstand in de berm tussen de bomen.



Uit het wrak

De bijrijder van de auto moest door de brandweer en ambulancepersoneel uit het wrak worden gehaald. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder kon zelf de auto verlaten.

Het is nog onbekend of de bijrijder ernstige verwondingen heeft.