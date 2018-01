Trouwen nieuwe stijl: wel de liefde, niet de bankrekening

UDEN - Wie toch al van plan was om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen hoeft daar sinds dit jaar niet voor naar de notaris. Hans van Dijk (58) uit Uden stelde om die reden zijn huwelijk met Aon Bucha (41) nog even uit. De notaris adviseerde hem daarin. Morgen trouwen ze en volgens de nieuwe regels gebeurt dat niet meer vanzelfsprekend in gemeenschap van goederen.

Voor haar is het de eerste keer, maar Hans was eerder al getrouwd. Zijn vrouw overleed vijf jaar geleden na een kort ziekbed. Een jaar later leerde hij via de verloofde van een vriend de Thaise Aon kennen. Samen met haar verstandelijk beperkte zoon kwam ze niet veel later bij hem in Uden wonen. Vorig jaar besloten ze te trouwen.





"Het huis en bijna alle spullen in huis zijn van mij", zegt Hans. Hij vond het daarom beter om niet in gemeenschap van goederen te trouwen. "Stel dat we gaan scheiden, dan blijft alles van mij." Hans ging naar de notaris om alles te laten 'beschrijven'. Maar de man wees hem op de nieuwe regels die in 2018 zouden ingaan."Ik ben blij met de nieuwe wet. Het is een uitkomst dat je er nu niet meer naar de notaris hoeft om al die dingen te regelen." Dat hij nu er nu geen notariskosten meer aan kwijt is was voor Hans een belangrijke reden om te wachten. Het feest houden ze thuis, met vrienden en familie. Haar trouwjurk zochten ze samen uit. De ringen komen, net als de jurk, uit Thailand.Trouwambtenaar Elly Timmers van de gemeente Uden ziet ook vooral voordelen. "Notariskosten lopen nogal op, mensen waren er toch al gauw enkele honderden euro's aan kwijt als ze onder huwelijkse voorwaarden wilden trouwen." Maar net zo belangrijk vindt ze het dat de boedelscheiding nu bij voorbaat al goed geregeld is. "Sommige mensen staan er niet eens bij stil en zijn teveel in de wolken om zaken goed te regelen."