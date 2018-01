Strijd tussen Jumbo en vakbonden wordt heviger, supermarktketen wil schadeclaim niet betalen

VEGHEL - Jumbo weigert om een schadeclaim van vakbonden FNV en CNV van een half miljoen euro te betalen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van uitspraken van de financieel topman van Jumbo. Daarmee wordt de strijd tussen de bonden en de supermarktketen uit Veghel heviger.

De vakbonden eisen een schadevergoeding van Jumbo omdat het stakingen van dit voorjaar zou hebben gebroken door uitzendkrachten te gebruiken. Daarnaast zijn de vakbonden boos dat Jumbo ze niet heeft betrokken bij het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de ondernemingsraad.



Deadline

De vakbonden hadden Jumbo donderdag als deadline gegeven om het bedrag te betalen, anders stappen ze naar de rechter.

Financieel topman Ton van Veen spreekt de beschuldigingen van de vakbonden tegen: “Er is op geen enkel moment aan gedacht om uitzendkrachten in te zetten met als doel de werkzaamheden van stakende medewerkers over te nemen.”