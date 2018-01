Marc Leeuw vreest hoogteziekte in Dakar, coureur kiest medicijnen boven kauwen op cocabladeren

EINDHOVEN - Marc Leeuw begint zaterdag voor de derde keer aan een Dakar rally. De Eindhovense coureur heeft zin in een nieuw avontuur, al is hij wel bang voor hoogteziekte. Daarbij kiest hij niet voor het kauwen op cocabladeren, zoals lokaal gebruikelijk, maar neemt hij preventief medicijnen.

"Na anderhalf jaar voorbereiding zijn we er onderhand wel klaar voor", zegt Leeuw in Peru. Hij wil genieten combineren met presteren. "Uiteindelijk gaat het om het avontuur, maar het is te makkelijk om te zeggen dat we alleen komen om Dakar uit te rijden. Je komt hier om te racen. Het klinkt arrogant, maar we doen niet mee om achteraan te rijden."



Leeuw hoopt met zijn truck bij de eerste dertig te rijden. "Qua budget en mogelijkheden moet dat kunnen. Het zou een topprestatie zijn om bij de eerste dertig te eindigen."



De Eindhovense coureur is niet alleen maar positief, hij vreest de hoogtes tijdens deze editie van Dakar. "Hopelijk krijg ik geen last van hoogteziekte. Wakker worden en dood- en doodziek zijn van hoogteziekte maakt het lastig om dan nog even 700 kilometer te rijden."Leeuw sprak met de dokter over de mogelijkheden. Hij heeft gekozen om preventief medicijnen te slikken voor de hoogte." Lokaal gebruik is om op cocabladeren te kauwen. "Dan zie je alles wel een stuk zonniger in, rijd je ook wat relaxter door de duinen, denk ik. Problemen bij de dopingtest? Dat zal wel meevallen." Toch kiest hij voor de eerder besproken medicijnen.