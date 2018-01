Gestrande toeristen op station Eindhoven: 'No buses? What now?'

EINDHOVEN - Het was al een tijd geleden aangekondigd, de staking in het busvervoer. Toch was niet iedereen voorbereid op de gevolgen. Het station in Eindhoven werd donderdagmorgen bevolkt door de nodige verwarde toeristen die naar het vliegveld moesten. Maar, ook naar Eindhoven Airport reden geen bussen.

De staking leidt tot frustratie. "Geen bussen? Dat wist ik niet. Er wordt ook helemaal geen informatie gegeven", zegt een toerist. "Wat een onzin", zegt een ander. "Toen ik een ticket kocht, dacht ik dat de bus zou rijden. Maar ja, wat kan ik er aan doen?"



Gouden tijden

Taxichauffeurs beleven door de staking juist gouden tijden: “Normaal staan we drie tot vier uur op een ritje te wachten”, zegt een taxichauffeur. “Nu kan ik na een half uurtje al rijden.”



Een andere chauffeur leeft mee met de gestrande reizigers: “Het is lastig voor de mensen. Een taxi is veel duurder dan de bus.” Maar: “Ik heb vandaag waarschijnlijk wel een betere opbrengst.”



De staking in het busvervoer duurt nog tot elf uur donderdagavond. Vrijwel alle vervoerders in Brabant doen mee met de staking.