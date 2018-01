Hoogwater: dieren zoeken veilige plek op dijken in Biesboschpolders

BREDA - Het is een bijzonder, maar misschien ook zielig gezicht. Dieren als reeën, hazen en vossen zoeken massaal bescherming op de dijken in de Noordwaardpolder bij Werkendam. Ze zijn gevlucht voor het wassende water. Overal in Midden- en West-Brabant zijn de gronden verzadigd en is het water in rivieren, beken en sloten de afgelopen dagen fors gestegen. Dit meldt een woordvoerster van Waterschap Brabantse Delta.

Volgens haar heeft het stormachtige weer van woensdag nergens tot grote problemen geleid. Dit komt onder meer, omdat de keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe tijdelijk werden gesloten.



Binnen de perken

Ook een aantal keringen werd tijdelijk gesloten. Hierdoor is de hoogte van het Hollands Diep, de Bergsche Maas en de Amer binnen de perken gebleven.



Ondertussen draaien gemalen op volle kracht om het water uit de polders af te voeren naar de grote rivieren. Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om het water zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen.



Waterschap blijft alert

Geluk bij een ongeluk is dat de regen in de nacht van dinsdag op woensdag is meegevallen en dat de weersvoorspellingen gunstig zijn, al wordt nog wel een hoeveelheid water vanuit België verwacht. 'Brabantse Delta' houdt de verhoogde waterpeilen uiteraard in de gaten.



Boswachter Thomas van der Es beaamt dat het waterpeil in de Merwede minder hoog is gestegen dan verwacht. Desondanks staat de Biesbosch over een gebied van zesduizend voetbalvelden onder water, zo schat Van Es. Het trekt veel meeuwen aan en ook de zogeheten waterpiepers voelen zich er als een vis in het water. Deze kleine vogels, die overigens geen bijzonderheid zijn in de Biesbosch, komen vooral af op de drek die op de vloedlijn achterblijft.



Extra controles

Ook de medewerkers van Waterschap De Dommel zitten niet stil. Ze voeren extra controles uit en zijn onder meer alert op omgewaaide bomen of blokkades door takken.



Een aantal keringen krijgt extra aandacht . Het gaat hierbij om de keringen naast de Essche Stroom, bij de Dommel tot aan de Vughterstuw in Den Bosch en de kade in Sint-Oedenrode achter de Lindendijk en ter hoogte van het sportpark.Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat konden inhoudelijk nog niet reageren.