28 teams strijden voor eerste plaats tijdens groot zaalvoetbaltoernooi in Wouw

WOUW - Hoe krijg je kinderen enthousiast voor zaalvoetbal? Dan organiseer je een toernooi en laat je ze strijden voor een plaats op het erepodium. Ruim zeshonderd kinderen uit voornamelijk Noord-Brabant en België gaan donderdag op de derde dag van het zaalvoetbaltoernooi in Wouw voor de eerste plek.

Terwijl organisator Jan van Loenhout in alle vroegte de zaal in gereedheid brengt, druppelen de eerste teams binnen. “We beginnen met de meisjes onder de elf jaar”, vertelt Jan. Uiteindelijk spelen vanavond de meiden onder de zeventien en sluiten daarmee de derde dag van het zaalvoetbaltoernooi af.

Het zijn lange dagen voor de organisatie. “Gisteravond was ik moe. Dan is het nog even wat bespreken en is het weer twaalf uur geweest voordat je thuis bent”, zegt Jan. Toch houdt het slaaptekort hem en medeorganisator Michael Thijs niet tegen. “We zijn gek op dit spelletje. We spelen het al vijfendertig jaar en zijn altijd met de bal bezig.”



De meiden uit Welberg spelen het iets minder lang, maar zeker met net zo veel enthousiasme. Het giechelende meidenteam heeft al twee wedstrijden gewonnen. Vader Jos is de trainer. "Ze spelen al jaren met elkaar. Er zit veel potentie in deze meisjes. Het nieuwe talenten komt uit Welberg."