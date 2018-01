Guus Meeuwis, Australië wacht op je: 'Hij mag bij mij komen slapen!'

CANBERRA - "I have a dream!" Dat ongeveer moet Hans van de Zandt, Nederlander in Australië, tussen kerst en de jaarwisseling gedacht hebben. Of er iemand zin had om Guus Meeuwis Down Under te zien optreden, vroeg hij zich af op social media. Dat wilde hersenspinseltje leidde tot een heuse Facebookpagina die de Tilburgse zanger moet verleiden op Koningsdag 2018 zijn zangkunsten te komen vertonen aan de andere kant van de wereld.

"Ik wilde peilen of mensen geïnteresseerd zijn in dat kleine mannetje met die zachte g", vertelt Van de Zandt aan radiozender SBS Radio Dutch. Een paar honderd mensen reageerden op de Facebookpost van de Nederlander in Australië.



'Who the hell is Guus?'

Veel van hen zien een optreden wel zitten. Van de Zandt citeert wat reacties. "Mocht hij Brisbane kiezen, dan mag hij bij mij komen slapen. Dan vatten we samen een pilsje en denken we aan Brabant, want daar brandt nog licht." Maar er zijn ook mensen die zich wat vertwijfeld afvragen: "Who the hell is Guus Meeuwis?"



Inmiddels is er de Facebookpagina 'Guus Kom naar Oz'. Daarop is Guus, dankzij wat creatieve fotobewerkers, alvast te zien op verschillende plekken Down Under.



Van de Zandt denkt overigens klein, en niet meteen aan een concertreeks zoals die jaarlijks in Eindhoven plaatsvindt. "Gewoon een klein optreden met een piano."Afgelopen Koningsdag zong Guus Meeuwis koning Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen nog toe in Tilburg. Als het aan Van de Zandt ligt, is de zanger dit jaar tijdens de oranje-feestdag in Australië. "Dan proberen we hier toch ook een beetje Koningsdag te vieren."Donderdag laat Van de Zandt vanuit Canberra weten dat hij 'stijl achterover is geslagen' door de vele enthousiaste reacties van zijn landgenoten. Waar dat enthousiasme vandaan komt? "Er wonen hier wel een hoop Brabanders." Zelf komt Van de Zandt overigens uit Den Haag. "Maar mijn moeders familie kwam uit Kaatsheuvel, dus ik kan wel praten met een zachte g."Inmiddels is een zomaar een opborrelende gedachte in een serieus plan veranderd. "Maar we hebben een brief geschreven naar zijn management. We willen wel serieus kijken of er een mogelijkheid is." Van der Zandt realiseert zich dat Guus waaschijnlijk niet voor niets komt. "Dan moeten we kijken hoe we dat regelen. Maar eerst maar eens zien of hij tijd en zin heeft, hij is ook een drukke jongen."