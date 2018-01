Eindelijk en nog op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen: de Stoere Boerenkalender van het CDA

DEN BOSCH - Eindelijk is het zover: de Stoere Boerenkalender van de provinciale CDA-fractie wordt aan het eind van de maand officieel gepresenteerd. “Volgende week krijgen we de proefdrukken van de kalender binnen en op woensdag 24 januari is de officiële presentatie”, aldus CDA-statenlid Ton Braspenning. Bij het CDA zijn ze dan bijna een jaar bezig geweest om de Stoere Boerenkalender, van een eerste idee tot en met het drukken, af te krijgen. “Het was heel wat meer werk dan we ooit hadden gedacht.”

In maart van het vorig jaar werden ze bij de provinciale CDA-fractie bedolven onder de aanmeldingen van boeren die op de kalender wilden. Het waren er meer dan honderd. “We zijn beduusd dat zoveel boeren willen poseren op de kalender”, zei Braspenning destijds.



Wel stoer maar minder bloot

De kalender wordt overigens minder bloot dan sommigen misschien gehoopt en verwacht hadden. “Dat lag soms best wat gevoelig. Niet iedereen zag dat zitten, maar ze staan er wel stoer op, hoor.”



Goedgekeurd door boerin Agnes

Bij de uiteindelijke keuze van de boeren op de kalender heeft 'Boerin Agnes' ook een rol gespeeld. Boerin Agnes, die in 2008 meedeed als eerste vrouwelijke deelnemer aan Boer zoekt Vrouw, heeft op verzoek van het CDA-Brabant de boerenmodellen beoordeeld: geschikt of ongeschikt!



Op de vraag of de kalender ingezet gaat worden als hebbedingetje bij de komende gemeenteraadsverkiezingen blijft Braspenning wat vaag. “Er zijn inderdaad wat plaatselijke CDA-afdelingen die hebben geïnformeerd naar de kalender en ook willen hebben.”



Het is een verjaardagskalender

De boeren op de kalender komen uit de hele provincie inclusief Braspenning zelf, die op het laatste blaadje een toelichting zal geven over het hoe en waarom van de Stoere Boerenkalender. De kalender is bedoeld als verjaardagskalender, anders gezegd een kalender zonder jaartal. Op die manier kunnen de boeren heel lang op de wc blijven hangen.