Paaspop zwicht voor druk en schrapt alsnog optreden rapper Boef

SCHIJNDEL - Rapper Boef is niet welkom op Paaspop. Zijn optreden dat voor paaszondag gepland stond, is alsnog geannuleerd. De organisatie zwicht voor de druk van een deel van de festivalgangers, die vonden dat de organisatie het optreden moest schrappen. "Spanningen vanwege een controversiële show passen niet bij Paaspop", aldus de organisatie.

De rapper kwam in opspraak nadat hij enkele vrouwen, die hem een lift gaven nadat hij in Eindhoven met een lekke band langs de weg stond, hoeren noemde.



"Opgehaald door 3 kechs", meldde hij op Snapchat. Kechs is straattaal voor hoeren.



Eerder wel welkom

De organisatie van Paaspop liet eerder weten dat Boef wel welkom was, omdat hij excuses had gemaakt voor zijn opmerkingen over 'kechs'. Uit protest zetten diverse festivalgangers hun kaartjes te koop.

"Vanochtend is na nieuw en weloverwogen intern beraad de conclusie getrokken dat de show geannuleerd dient te worden. Een conclusie waar een groot deel van het Paaspop-publiek achter staat, gezien de vele reacties die Paaspop ontvangen heeft", stelt de organisatie.



Geen reactie van management

Het management van Boef kon nog geen reactie geven op de beslissing van Paaspop. Ze laat weten in de loop van de dag te reageren.



Positieve reacties op beslissing

Op de Facebookpagina van Paaspop regent het positieve reacties op het besluit om Boef te schrappen. "Hoedje af voor de organisatie" en "één smetje minder op de line-up," zo zeggen de bezoekers.