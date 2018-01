Dienstregeling Arriva ook donderdagmiddag stilgelegd, niet genoeg werkwillige chauffeurs

EINDHOVEN - De bussen van Arriva gaan donderdag 'in principe' niet meer rijden. Er zijn niet genoeg werkwillige chauffeurs. Alleen als die zich alsnog melden, kan een dienstregeling worden opgestart. "Reizigers moeten uitgaan van het ergste," aldus een woordvoerder.

Donderdagochtend werd ook al gestaakt. Arriva liet weten dat rond half twee een beslissing zou worden genomen, over de rest van de dag.



Betere CAO en fatsoenlijke plaspauzes

Bjna overal in Brabant blijven chauffeurs thuis. Ze voeren actie voor een betere CAO. Het gaat niet alleen om salarisverhoging. Zo zouden ze te weinig tijd krijgen om naar de wc te gaan.



Onder anderen werknemers van Arriva, Connexxion, Hermes en Breng leggen het werk neer. Alleen in enkele gemeentes in het oosten van het land wordt wel gereden.



Connexion, Hermes en Breng hadden eerder al laten weten dat de staking de hele dag zou duren.