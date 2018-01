Justitie geeft nieuwe beelden vrij van doorrijder Oss [VIDEO]

OSS - De politie heeft nieuwe en duidelijker beelden vrijgegeven van de bestelbus die 1 januari een vrouw heeft aangereden in Oss en daarna is doorgereden. Het gaat om een grijze Ford Transit Connect. De beelden zijn gemaakt op Industriepark West in Oss.

Het 28-jarige slachtoffer uit Oss liep een hersenschudding en kneuzingen over haar hele lichaam op. Ze werd aangereden toen ze vuurwerk aan het oprapen was. Haar vader heeft een beloning van duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.





De politie heeft de beelden in overleg met het Openbaar Ministerie op haar site gepubliceerd. Ze is dringend op zoek naar de bestuurder van de wagen.De politie wil ook contact met een jongen, die waarschijnlijk heeft gezien hoe de vrouw zo zwaar werd gewond, zo werd woensdagavond bekend. De jongen stond met zijn fiets bij de rotonde op de Berghemseweg.De politie vermoedt daarom dat hij het ongeluk zag gebeuren. Hij zou daarna nog in een horecagelegenheid in de buurt zijn geweest. Tot woensdagavond zijn er bij de politie voor zover bekend zeven tips binnen gekomen.