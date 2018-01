Tilburgse No Surrender Captain Corin D. verdwijnt drie jaar achter de tralies

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft opnieuw een groep verdachten in de grote Trefpuntzaak veroordeeld. Het gaat om onder andere de captain van No Surrender in Tilburg, Hij kreeg 3 jaar cel en daar bovenop 6 maanden voorwaardelijk. Hij moet per direct terug de cel in. Het is onbekend waar hij nu is, D.. was niet bij de uitspraak.

Volgens de rechtbank was de Tilburger lid van een misdaadorganisatie. De samenwerking was 'duurzaam, intensief en planmatig'. Die misdaadorganisatie was in de periode 2015-2016bezig met drugslabs in onder meer Moergestel en Rotterdam.



Seinpistool

Er is te weinig bewijs dat hij drugsproductie voorbereidde en bezig was met drugshandel. Hij is wel gezien bij een politieobservatie maar dat bewijs is te mager vindt de rechtbank. D. werd wel veroordeeld voor het bezit van een seinpistool, een taser en wat hennep.



De hoogste celstraf ging naar Frank W. Hij kreeg zes jaar. Hij is de enige die nog in voorarrest zat. Frank W. kocht de chemicaliën. Ook kocht hij apparaten en onderdelen waarmee je drugs maakt. De groep verdachten was actief in Merksplas en Oud-Turnhout (België) en in Rotterdam.



Verdachte Jan V. kreeg dertig maanden cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk). Verdachte De C. -ook uit Tilburg- werd vrijgesproken



Party King

De mannen kwamen in beeld tijdens het grote politieonderzoek naar een loods in Best. Daar zat een bedrijf met de naam Party King. Dat was een dekmantel voor een grote groep drugscriminelen die daar afspraken maakten over drugshandel. Op 4 april 2016 rolde de politie de bende op.



De officier van justitie eiste eind vorig jaar tot acht jaar cel tegen de vier mannen. Een vijfde man was begin 2017 vermoord. Dat was Leon Villevoije uit Moergestel. Hij werd de dag voordat hij voor de rechter moest verschijnen vermoord en teruggevonden in een in brand gestoken auto.