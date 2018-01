Over twee weken mogelijk weer busstakingen

EINDHOVEN - Vakbond FNV sluit nieuwe acties in het busvervoer niet uit. De landelijke staking, krijgt mogelijk een regionaal vervolg als de buschauffeurs niet krijgen wat ze willen. Ook Brabant komt dan aan de beurt, aldus FNV.

In grote delen van Nederland, waaronder Brabant, reden donderdag geen bussen. De chauffeurs staken voor een betere CAO en lagere werkdruk. Zo zouden ze geen fatsoenlijke plaspauzes hebben.



Vanaf 16 januari nieuwe regionale acties

"De chauffeurs hebben vandaag een concreet signaal afgegeven. Als de werkgevers niet op de eisen ingaan, gaan we mogelijk vanaf 16 januari over op plaatselijke en regionale stakingen," aldus een woordvoerder van FNV.



De werkgevers hebben een week om te reageren.