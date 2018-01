Gewonde man gevonden in hotelkamer, politie doet onderzoek

BERGEN OP ZOOM - In Grand Hotel De Draak in Bergen op Zoom is een gewonde man gevonden. Hij lag in één van de hotelkamers, bevestigt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.

Volgens de politie is het niet duidelijk hoe de man gewond is geraakt en wordt er daarom technisch onderzoek gedaan. Ook worden mensen in het hotel bevraagd en wil de politie de gewonde man zelf spreken.



Niet in levensgevaar

De verwondingen van de man zijn niet levensbedreigend. Bij het hotel worden geen mededelingen gedaan over het incident.