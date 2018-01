Dubbel zoveel vuurwerkslachtoffers in Brabantse ziekenhuizen

EINDHOVEN - Bij de elf ziekenhuizen in Brabant zijn rond de jaarwisseling in totaal 74 vuurwerkslachtoffers behandeld. Dat is meer dan vorig jaar, toen het om 37 vuurwerkslachtoffers ging. In een aantal ziekenhuizen was sprake van een bedreigende situatie voor het personeel.

Er werden ook 38 mensen met alcoholvergiftiging binnengebracht bij de ziekenhuizen. Dat aantal ligt lager dan een jaar daarvoor. Het ging toen om 45 mensen.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kwamen de meeste vuurwerkslachtoffers binnen, zeventien in totaal. Zes van de slachtoffers waren jonger dan 15 jaar.

Amphia Ziekenhuis in Breda

Twaalf mensen met vuurwerkletsel kwamen binnen op de spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis. Een van de slachtoffers was door een vuurwerkpijl gewond geraakt aan zijn hand, met blijvend letsel tot gevolg. Het personeel had ook te maken met een agressief persoon.

Elkerliek Ziekenhuis in Helmond

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond behandelde tien vuurwerkslachtoffers. Zij waren vooral gewond aan handen of het gezicht. Opvallend is dat niemand met alcoholvergiftiging werd binnengebracht.

Bernhoven in Uden

Bij het ziekenhuis in Uden werd iemand binnengebracht waarbij een vuurwerkpot in het gezicht was ontploft. Dat zorgde voor een wond bij neus en oog. In totaal ging het om negen vuurwerkslachtoffers, drie daarvan waren jonger dan 15 jaar.

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Er waren ook negen vuurwerkslachtoffers te betreuren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een slachtoffer raakte gewond aan een hand en is daarvoor geopereerd. Volgens het ziekenhuis was het druk, ‘maar heerste er een prettige werksfeer’.

Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom

Zeven vuurwerkslachtoffers meldden zich in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Drie van hen waren jonger dan 15 jaar.

Bravis Ziekenhuis in Roosendaal

Bij de locatie in Roosendaal kwamen drie vuurwerkslachtoffers binnen. Ook waren er vijf mensen met alcoholvergiftiging.

St. Anna Ziekenhuis in Geldrop

In het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop kreeg het personeel drie keer te maken met een bedreigende situatie. Het ziekenhuis gaat daar niet verder op in. In totaal werden drie vuurwerkslachtoffers behandeld aan verwondingen aan hand, gezicht en oog.

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Twee vuurwerkslachtoffers in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Een slachtoffer had brandwonden op de bovenarm.

Maxima Medisch Centrum in Veldhoven

Een rustige nieuwjaarsnacht was het in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Eén vuurwerkslachtoffer, jonger dan 15 jaar, werd behandeld op de spoedeisende hulp.

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer

Het was met één vuurwerkslachtoffer ook rustig in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Wel was het slachtoffer jonger dan 15 jaar.