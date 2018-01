Grote belangstelling bij eerste training PSV in 2018: 'In april staan we op de platte kar'

EINDHOVEN - De eerste training van PSV in het nieuwe jaar zorgde voor de nodige belangstellenden. Veel supporters hoopten een glimp op te vangen van de nieuwe aankoop Maximiliano Romero. Maar de Argentijn verblijft nog in zijn thuisland Argentinië. Luuk de Jong was wel aanwezig op De Herdgang, maar het blijft de vraag voor hoelang. Hij staat namelijk in de belangstelling van de Mexicaanse topploeg Club América. En het gesprek langs het trainingsveld ging ook over het kampioenschap. Want gaat PSV het volhouden in de tweede seizoenshelft? "Aan het einde van het seizoen staan wij op de platte kar."

Door de schoolvakanties was de aandacht voor de eerste training van PSV enorm groot. Tientallen jonge voetbalfanaten die een glimp wilden opvangen van hun helden. Vooral Luuk de Jong was populair bij de jeugd. Zo ook bij de achtjarige Keano. Hij zou het dan ook jammer vinden mocht de spits vertrekken. "Ik hoop dat hij blijft. Het is toch wel een goede spits."





Toch zou niet iedereen het erg vinden, mocht De Jong naar het Mexicaanse Club América vertrekken. Philip Overeem en Jop Pothoven merken dat De Jong niet zijn gelukkigste seizoen kent. "Hij heeft het dit seizoen gewoon niet", stelt Overeem vast. "Het is wel een goede spits, maar hij scoort dit seizoen gewoon te weinig. Ik zou het ook niet erg vinden als hij nu zou vertrekken."Niet iedereen deelt de mening van Overeem. Volgens supporter Jeroen Meijs kan De Jong met zijn ervaring nog van waarde zijn. "Het is beter als hij blijft. Je hebt evenwicht nodig in het team, en dat krijg je door ervaring. PSV staat er nu goed voor, maar als je nu De Jong gaat verkopen heb je kans dat de balans in het team weer verstoord wordt."PSV-supporter Meijs woont in Barcelona, maar kwam in de kerstvakantie graag terug naar Nederland om PSV aan het werk te zien. "Ik wilde mijn jongens wel even kennis laten maken met de Brabantse gemoedelijkheid", grapt hij.Hij had gehoopt om een glimp op te vangen van het nieuwe wondertalent Maximiliano Romero, maar de Argentijn verblijft nog in Zuid-Amerika. "Het is jammer dat hij er niet is. De jongens hadden even hun Spaans kunnen oefenen, maar helaas gaat dat niet door."Langs de zijlijn van De Herdgang mag er dan het nodige gediscusseerd worden. Over één ding zijn de supporters het wel eens. PSV staat aan het einde van het seizoen op de platte kar. Meijs: "Het is belangrijk dat ze na de winterstop gelijk goed starten. Als dat gebeurt, dan heb ik er wel vertrouwen in."