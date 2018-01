De dochter van Antoine werd aangereden in Oss: 'Voor hetzelfde geld had ze het niet overleefd'

OSS - Antoine van de bergh is boos. Zijn dochter werd tijdens de nieuwjaarsnacht aangereden door een persoon in een bestelbus. Die reed door. Zijn dochter hield er een hersenschudding en veel kneuzingen aan over. De dader is nog niet gevonden en daarom looft Antoine een beloning uit van 1000 euro voor de tip die leidt naar de aanhouding van de dader.

LEES OOK: Familie vermoorde Johan van Boxtel looft beloning van 50.000 euro uit voor gouden tip



"Het is nu relatief goed afgelopen", zegt Antoine. "Voor het zelfde geld had ze het niet overleefd. Dan heb je gewoon een moord op je geweten." Antoine van de Bergh is nog steeds woest. "Hoe kun je zoiets doen?"



Het ongeluk houdt hem bezig. "Met behulp van camerabeelden heb ik al een heel deel van de vluchtroute kunnen achterhalen. Dat geven we dan door aan de politie." De politie neemt de zaak hoog op en heeft inmiddels tien tips gekregen. Ook hebben ze inmiddels camerabeelden vrijgegeven waarop het busje te zien is.



LEES OOK: Jongen met fiets zag hoe vrouw werd geschept door busje in Oss, vader slachtoffer looft beloning uit

"Die dader moet met iemand gesproken hebben", vervolgt Van de Bergh. "Ik hoop dat die duizend euro zulke mensen over de streep trekt. "Hij moet erover gesproken hebben, dat kan niet anders. Als je dat niet doet ben je geen mens. Ik hoop voor hem dat de politie hem eerder vindt dan ik."