Boef wil speciaal concert organiseren voor gedupeerde fans

TILBURG - Rapper Boef gaat mogelijk zelf een optreden organiseren voor zijn gedupeerde fans. Het managementbureau van de rapper wordt naar eigen zeggen overspoeld met reacties van gedupeerde fans die een kaartje hadden gekocht voor bijvoorbeeld Paaspop of Muze Misse.

Beide festivals annuleerden het geplande optreden van de Tilburgse rapper, nadat hij deze week in opspraak kwam.



Mogelijk optreden voor gedupeerde fans

"Boef respecteert het standpunt van de organisaties. Voor de gedupeerde fans zal hij, indien daar behoefte aan is, zelf iets organiseren."



Zijn management benadrukt dat de rapper zeer succesvol is. "Hij geeft vierhonderd optredens per jaar en bereikt al twee jaar zijn achterban via eigen kanalen, waar hij immens populair is. Komende dagen zit hij in de studio om binnen een week nog muziek uit te brengen voor zijn achterban."

Boef bedankt fans op Snapchat

Op zijn Snapchat reageerde de rapper vandaag rond 17.00 uur al op de ophef. “Rrrrrrrrr. Shout out naar alle drerries die mij steunen. Shout out naar mijn fans. Je weet toch, ik ga niet veel praten. Ik zulke tijden zeg ik gewoon, dank je wel.”

Drerries is straattaal voor vrienden.