Heel zielig: vijf hazen als ratten in de val door hoogwater

WERKENDAM - De Noordwaard in de Biesbosch trok donderdag veel bezoekers. Natuurliefhebbers wilden met eigen ogen zien hoe de storm in combinatie met het springtij de Noordwaard had veranderd in een enorme binnenzee. Midden in dat enorme meer is er echter een piepklein stukje grond dat nog net boven het water uit steekt. Op dat eilandje zitten vijf hazen sinds woensdagavond als ratten in de (hoogwater)val.

Boswachter Thomas van der Es is heel resoluut. “Nee, geen reddingsactie of met een bootje er naar toe. Die beesten zijn helemaal gestrest en moet je met rust laten. Er zullen er best een paar zijn die dood gaan, maar ook een stel dat het overleeft. Dit is de ruige natuur, en ook dat is natuur.”



Zielig maar ook mooi

Belangstellenden die vanaf de uitkijkpost foto’s nemen van het gebied vinden de vijf hazen op het eilandje zonder uitzondering toch ‘reuze zielig’, maar dat dit natuur is begrijpt ook iedereen.



Volgens de boswachter kunnen ze zwemmen als het moet en zullen de sterksten, als straks het water gaat zakken, toch springend van eilandje naar eilandje weg weten te komen.



Haasje-repje

"Dit zijn echt niet de dombo's onder de hazen", zegt de boswachter. "Ze hebben zich laten verrassen en dachten waarschijnlijk dat ze daar goed zouden zitten. En eigenlijk zitten ze ook goed, weliswaar klein, maar wel droog."



In het droge gedeelte van de polder is goed te merken dat andere delen onder water staan. Veel reeën hebben hun toevlucht gezocht in drogere gebieden waar ze normaal nauwelijks te zien zijn.