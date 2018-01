Marianne Vos mist mogelijk WK in Valkenburg

EINDHOVEN - Marianne Vos uit Babyloniënbroek komt de komende twee weken niet in actie bij het veldrijden. Ze stapt zondag niet in Leuven op de fiets en mist een week later ook het NK in Surhuisterveen.

Het is nog onduidelijk of ze op tijd fit is voor het WK van begin februari in Valkenburg.

Verkoudheid

Vos kampt met de naweeën van een verkoudheid die ze vorige maand opliep. "We bekijken hoe Marianne herstelt. Op basis daarvan besluiten we hoe we verder gaan en welk traject we volgen richting het wereldkampioenschap veldrijden", zegt Eric van den Boom, de teammanager van Vos.



Bij de wereldbeker veldrijden in Heusden-Zolder, eind vorig jaar, kwam Vos al tekort. Ze eindigde als vijfde.