Tapijthuis Boxmeer: tonnen schade en zeker maand dicht door brand

BOXMEER - Een gedwongen sluiting van vier tot acht weken en een schadepost van enkele tonnen. Dit zijn de gevolgen voor Tapijthuis Boxmeer van een forse brand, die nieuwjaarsdag woedde. Het vuur leidde tot water-, roet- en rookschade voor deze winkel en verwoestte een loods met opslagmateriaal achter de tapijtzaak.

Dit pand, gelegen aan de St. Anthonisweg, zal geheel leeg moeten worden gehaald, aldus Herbert Guntlisbergen, één van de eigenaars van het Tapijthuis Boxmeer.



“We hopen dat de vaste klanten ons ondertussen trouw blijven. In ieder geval zijn we telefonisch en via de mail bereikbaar. Ook worden lopende bestellingen netjes afgehandeld. We hebben er alle vertrouwen in dat we binnen afzienbare tijd de zaak weer op orde hebben”, aldus Guntlisbergen.

Tapijthuis eerder getroffen

De schade had overigens nog groter uit kunnen vallen wanneer er geen brandgang was geweest tussen de winkel en de opslagruimte. Op 1 januari was het precies 21 jaar geleden dat het Tapijthuis direct door brand werd getroffen.

“Ik weet dat nog goed: ’s avonds om zeven uur kregen we de melding. Begin deze week was het om twee uur ’s nachts toen we gealarmeerd werden”, vertelt Guntlisbergen. Het filiaal van Gamma Bouwmarkt, dat naast de tapijtzaak staat, kon dinsdag ‘gewoon’ open.

Onderzoek

Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. De politie maakte al snel bekend dat ze onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting. Dit onderzoek loopt nog, maar inhoudelijk wil ze er niet op ingaan. De opslagloods is overigens eigendom van iemand anders.