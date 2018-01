En dat is tien... Weer een vrachtwagen vast onder berucht viaduct Waalwijk

WAALWIJK - De extra verkeersborden om vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen voor het lage viaduct in Waalwijk, werken niet voor iedereen even goed. Donderdagavond kwam er weer een vrachtwagen vast te zitten onder het viaduct aan de Hertog Janstraat. Dat is zeker al negen keer eerder gebeurd.

De gemeente en Rijkswaterstaat zitten flink met het viaduct van 3,6 meter hoog in hun maag. Meerdere borden geven de hoogte aan. En ook hangt er een ketting voor het viaduct die geluid maakt als te hoog verkeer de overgang nadert. Blijkbaar is dat allemaal niet genoeg.



Daarom werden twee weken geleden nog meer waarschuwingsborden geplaatst. Maar ook dat kan de problemen niet voorkomen, zo werd een week geleden al duidelijk toen een vrachtwagen zich klem reed. En nu is het dus opnieuw raak.



Banden leeglopen

Nadat de vrachtwagen is vast komen te zitten, probeerde de chauffeur hem weer los te krijgen door de banden leeg te laten lopen. Dat werkte niet. Een takelwagen moest eraan te pas komen. De weg is tijdelijk afgezet.