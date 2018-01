A4 bij Bergen op Zoom vol frituurvet en bluswater na vrachtwagenbrand: snelweg helemaal dicht

BERGEN OP ZOOM - De snelweg A4 tussen Bergen op Zoom en Steenbergen is sinds donderdagnacht vier uur in beide richtingen afgesloten vanwege een brandende vrachtwagen met frituurvet. Rond kwart over zeven had de brandweer het vuur geblust, maar het opruimen van vet en bluswater op de rijbanen gaat nog uren duren.

Hierdoor is de snelweg tussen knooppunt Zoomland en afrit Halsteren in beide richtingen tot één uur vrijdagmiddag afgesloten, zo meldt de VID.



Het vet is samen met een hoop bluswater op de rijbanen terechtgekomen. Het schoonmaken van de smurrie neemt veel langer in beslag dan aanvankelijk werd gedacht.De rijbanen zijn spekglad geworden, waardoor er aan de andere kant van de snelweg verschillende ongelukken met blikschade gebeurden.Eerst werd gemeld dat een van de rijbanen rond acht uur open zou zijn, maar dat is bijgesteld.Hoe groot de schade aan het wegdek is, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Maar mogelijk is het zo ernstig dat een spoedreparatie nodig is.Het verkeer op de A4 moet omrijden richting Roosendaal over de A59, A17 en A58 en andersom.