Vakbonden slepen Jumbo voor rechter vanwege stakingsrel

VEGHEL - De vakbonden FNV en CNV dagen Jumbo voor de rechter. Inzet is een schadeclaim van 500.000 euro die de supermarktketen, met hoofdkantoor in Veghel, weigert te betalen.

Ongeveer driehonderd medewerkers van verschillende distributiecentra legden in het voorjaar het werk neer voor een betere cao. Jumbo zette daarop uitzendkrachten in om de werkzaamheden in de distributiecentra door te laten gaan.



De bonden hadden de claim van een half miljoen ingediend, omdat Jumbo de staking in de distributiecentra heeft gebroken door uitzendkrachten in te zetten. "Dat is in strijd met de wet", zegt Debbie van Leiden, bestuurder van de FNV. "Je mag als bedrijf geen uitzendkrachten inzetten als er wordt gestaakt. Anders heeft het staken natuurlijk geen zin."



Acht uitzendkrachten deden ander werk

Jumbo erkent dat door de Inspectie SZW is geconstateerd dat tijdens de stakingen acht uitzendkrachten een dag ander werk hebben verricht in het distributiecentrum in Woerden. Het supermarktconcern zegt de onregelmatigheden te onderzoeken maar vindt het absurd dat daarmee een staking zou zijn gebroken.



FNV en CNV noemen die opvatting 'beneden alle peil' en gaan een dagvaarding voorbereiden. De claim van een half miljoen is gebaseerd op het geld dat de FNV heeft betaald aan de stakende werknemers ("Wij betalen personeelsleden die lid zijn van de FNV door tijdens stakingen, want krijgen dan van hun werkgever niet uitbetaald") en geleden imagoschade.



Akkoord nieuwe arbeidsvoorwaarden

Eind december bereikte Jumbo met de ondernemingsraad een akkoord over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de ruim drieduizend medewerkers in de distributiecentra.