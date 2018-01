Bestelbus en BMW in brand gestoken in Eindhoven, bewoners zien het gebeuren

Het materiaal dat nog in de bus stond, werd er snel uitgehaald. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

EINDHOVEN - Een onbekende heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met een brandbare vloeistof een bestelbus in brand gestoken op de Kalverstraat in Eindhoven. Hij deed hetzelfde bij een BMW op de oprit van een huis, maar de bewoners zagen het gebeuren en konden de auto zelf blussen.

De bestelbus is volledig uitgebrand. Wel lukte het om het gereedschap en ander materiaal op tijd uit de bedrijfswagen te halen.



De politie is op zoek naar de brandstichter. De auto en bestelbus waren van dezelfde eigenaar.