'Alles moet kloppen', Ton van Genugten wil Dakar-podium bereiken

EERSEL - Ton van Genugten hoopt het podium te bereiken tijdens Dakar. Zaterdag gaat de coureur uit Eersel van start aan de veertigste editie van Dakar, een plaats bij de eerste drie is twee weken later het doel.

Voor Van Genugten is het de vijfde keer dat hij Dakar gaat rijden. "In 2013 ben ik hier begonnen, sommige stukken zullen herkenbaar zijn." Toch zal dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren. "Ik rijd dit jaar in de torpedo, ik kan los!"



Met die truck wil Van Genugten hoge ogen gooien. "Vorig jaar heb ik pech gehad, toen heb ik drie uur vastgezeten. Ik ben toen als zestiende geëindigd. Maar dat telt niet mee als je in 2016 vijfde bent geweest. Ik ga nu voor de top drie."



Kaarten schudden

Vanzelfsprekend is een podiumplaats niet. "Dan moet echt alles kloppen, anders komt het niet goed."



De start van Dakar is daarbij belangrijk, in de Duinen van Peru kan het verschil gemaakt worden. "In de eerste vijf dagen gaan de kaarten geschud worden. Het is wel mooi, je hebt ruimte. Ik start als negende, heb enkele trucks voor me. Je hebt ruimte om elkaar te passeren. Je hoeft dus niet in een treintje te rijden. Je eigen ding doen, dat is fijn.”