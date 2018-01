Bierdouches aangekondigd voor 'seksistische' rapper Boef

GEMERT - Het wordt een natte dag voor rapper Boef, zaterdag 20 januari. Voor zijn beide optredens op die datum zijn namelijk bierdouches aangekondigd.

De Tilburgse rapper die in opspraak is geraakt omdat hij drie vrouwen die hem na autopech een lift gaven in een video hoeren noemde, staat geboekt voor de Time Out in Gemert.



De club schrijft: “Al eerder stond BOEF LIVE on stage tijdens een dikke editie van Sweet Vibes en omdat het zo'n f*$)#& vette avond was, hebben we hem gewoon weer uitgenodigd!” Eerder liet Time Out weten dat cancellen van de artiest te duur zou uitvallen.



No respect

Op Facebook roepen de Jongens van Zuid op de artiest buiten op te wachten met een biertje. “Tenminste, als hij niet weer ergens achterblijft door een lekke band…” Het motto is Give no respect, get no respect. Duizend mensen zeggen dat ze gaan.



Op de 20e is er ook een optreden van Soufiane Boussaadia (zoals de artiest in het echt heet) bij het Eurosonic Noorderslag-festival in de stad Groningen. Voor festivalcoördinator Peter Sikkema van ESNS hebben de uitlatingen geen gevolgen voor Boefs bijdrage aan het festival in Groningen. ,,We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij.”



De rapper kan in het noorden ook rekenen op een bierdouche. Er is nog een Facebookevenement aangemaakt.



Petitie

Er staat daarnaast een petitie online over Noorderslag. De stelling is: “Gezien de recente laatdunkende en kwetsende uitlatingen van rapper Boef in de richting van vrouwen lijkt het ons ongewenst dat deze artiest gaat optreden op een festival waar vrouwen en meisjes gewoon een leuke tijd willen hebben, ook als ze een rokje dragen en een biertje drinken.”



En als hij dan toch op het podium staat kan de Tilburger rekenen op afkeuring. In een poll van het Dagblad van het Noorden laten rond de 3000 mensen weten dat ze het optreden van de vrouwonvriendelijke rapper een probleem vinden. Velen zeggen dat ze hem de rug zullen toekeren, boeh zullen roepen of de zaal zullen verlaten.



Andere reserveringen, zoals Paaspop in Schijndel, is de artiest al kwijt. Ook heeft de jongerenreisorganisatie GOfun laten weten dat hij niet meer hoeft te komen optreden in Lloret de Mar (Spanje), Chersonissos (Griekenland) en Sunny Beach (Bulgarije).