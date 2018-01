Dertig verlichte tractoren schitteren in optocht: 'Het is een verslaving' [VIDEO]

WAGENBERG - Honderden meters lichtslang, duizenden kabelbinders en tientallen rollen tape. Na weken van bouwen, schitterden de trekkers vrijdagavond als nooit tevoren. Ruim dertig versierde tractoren reden vrijdagavond door de gemeente Drimmelen tijdens Tractors by Night. "Het is een verslaving."

Het evenement begon twaalf jaar geleden, geïnspireerd op de beroemde, verlichte truck van Coca Cola. “Het eerste jaar gooiden we gewoon een lichtslang tegen de trekker aan en klaar”, lacht organisator Johan Halters (48) uit Wagenberg. Dat is inmiddels flink veranderd. “We gaan echt voor kwaliteit.”





Hot tub

De vergelijking met carnaval is snel getrokken. “Toch willen we dat juist niet. We willen bijvoorbeeld ook geen harde muziek tijdens de optocht. De aandacht moet volledig naar de tractoren gaan”, vindt Caroline. Vorig jaar deed zelfs een rijdende hot tub mee. “Ook dat willen we niet meer, dat is te gevaarlijk.”

De optocht startte vrijdagavond om halfzes vanaf de Bredaseweg in Terheijden. De 27 kilometer lange route liep door Terheijden, Wagenberg, Made, Drimmelen, Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe. “Mensen staan er zelfs met vuurkorven. Ieder jaar krijgen we volop mails. We doen het ook echt voor de toeschouwers, niet voor onszelf”, vult zijn vrouw Caroline (45) aan.

“We kunnen gewoon niet meer stoppen. Het geeft een kick”, vervolgt Jos. “Hele families rijden mee, je kent iedereen .Het is echt feest langs de kant”, vervolgt Johan.

61 uur werk

Ook de winnaar van vorig jaar is, hoe kan het ook anders, weer van de partij. Ruim zestig uur was Jan Buijs (51) bezig met het aankleden van zijn trekker. De versiering van het werktuig duurde nog eens 45 uur. “Het is schitterend. Ik ben heel trots. Dat is toch prachtig, al die lampjes!”

Maar jonge aanwas is hard nodig. “Ik ben dik in de 40 en dan ben ik nog de jongste hier”, vervolgt Johan. Hier en daar zijn al wat jonge deelnemers bestookt met het ‘virus’. “Ik vind het prachtig en ik ga mijn vader zeker opvolgen”, zegt zoon Tim Buijs (17) vastberaden.