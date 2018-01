Brand in liftschacht bij Rabobank in binnenstad Eindhoven

EINDHOVEN - Bij het gebouw van de Rabobank aan de Fellenoord in Eindhoven heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed in een liftschacht. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in de lift. Bij het pand was rook te zien.

De vijftien bouwvakkers die in het pand aan het werk waren, moesten naar buiten. Ze waren bezig met sloopwerkzaamheden. Het Rabobankgebouw staat sinds oktober vorig jaar leeg.



Volgens de brandweer was het vuur rond tien voor tien zo goed als onder controle. Wel hing er rook in het gebouw. "Het pand moet eerst worden geventileerd voordat de bouwvakkers terug kunnen keren", aldus een woordvoerster van de brandweer.