Schoonmaken A4 in volle gang na uitbranden vrachtwagen met frituurvet

De berging is in volle gang. Foto: GinoPress

BERGEN OP ZOOM - Op de A4 wordt hard gewerkt aan het begaanbaar maken van de weg. Door de brandende vrachtwagen tussen Bergen op Zoom en Steenbergen is de snelweg in beide richtingen dicht. De vrachtwagen vervoerde frituurvet en dat heeft voor een flinke troep op het wegdek gezorgd. Op z'n vroegst gaat de rijbaan om 13.00 uur richting Bergen op Zoom als eerste weer open.

Volgens Suzanne Maas van Rijkswaterstaat is het schoonmaken van de weg een intensieve klus. "Met het bluswater is er veel frituurvet op de hele weg terechtgekomen. Daarom zijn beide richtingen ook dicht. Aan de kant waar de vrachtwagen staat is dat logisch. Maar aan de andere kant is ook een aantal ongelukken met blikschade gebeurd, omdat het er glad geworden is."



Alle troep losweken

Er wordt geprobeerd die kant van de weg zo snel mogelijk weer vrij te geven. "Maar daar moet ook wel eerst een hogedrukreiniger aan te pas komen, die met warm water alles gaat losspuiten. Normaal gesproken is een ZOAB-cleaner genoeg, eens soort grote stofzuiger. Maar nu moeten we het eerst losweken."

Op de rijbaan richting Steenbergen was nog meer werk aan de winkel. De brandende vrachtwagen daar was rond zeven uur vrijdagochtend geblust. Daarna moest eerst de resterende lading eruit worden gehaald en moest de vrachtwagen worden geborgen. "Dan moeten we heel grondig reinigen en controleren hoe het wegdek erbij ligt. Afhankelijk van hoe groot de schade is, moet er meteen een noodreparatie plaatsvinden. Dat gaat nog zeker tot vrijdagmiddag duren."