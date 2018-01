Maas treedt buiten oevers bij Waalwijk, weg en uiterwaarden overstroomd

WAALWIJK - Het water in de Bergsche Maas staat zo hoog dat de rivier in de buurt van Waalwijk buiten zijn oevers is getreden. De weg op de Zomerdijk en de uiterwaarden in de buurt zijn hierdoor onder water komen te liggen.

Alle dieren die op de dijk liepen, zijn naar binnen gehaald. De overstroomde weg is met een barrière afgesloten voor het verkeer.



Veel regen

Volgens een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta is het uitzonderlijk dat het water in de Maas zo hoog staat. Ze verwacht bovendien dat de hoge waterstand nog wel een tijd zal aanhouden. Maar er is geen gevaar dat de rivier voor echt grote problemen gaat zorgen, benadrukt ze. "Het is altijd spannend hoe het loopt, maar het gebeurt wel vaker dat de uiterwaarden onderlopen."



De hoogwaterstand heeft te maken met de heftige regens en westerstorm van afgelopen woensdag. Het was die dag voor het eerst dat alle waterkeringen in het land moesten worden gesloten door de hoge waterstand. "Wij krijgen al het water binnen dat uit België en Frankrijk komt, als de keringen dichtgaat, dan blijft dat liggen en krijg je een hoge waterstand", aldus de woordvoerder.