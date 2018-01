Frans Bauer klaar om naar Uden 'te knallen' voor start Tour de Frans

Frans Bauer was eerder te gast in de talkshow KRAAK.

UDEN - Frans Bauer staat vrijdagochtend rond halftien te trappelen om naar Uden ‘te knallen’ . Daar start de zanger uit Fijnaart vrijdagavond in een uitverkocht Theater Markant zijn nieuwe tournee ‘Tour de Frans’. Eerst is het in Uden echter nog tijd om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten tijdens de generale repetitie. En dus heeft Frans Bauer het in het programma WAKKER van Omroep Brabant over ‘een spannende dag’.

Vinden zijn fans het leuk? Vinden ze het nieuwe podium mooi? En gaan nieuwe nummers doen wat je ervan verwacht? Het zijn de vragen die Frans Bauer zich, ondanks inmiddels 25 jaar ervaring in het vak, nog steeds stelt.

En ook van zenuwen heeft de zanger nog steeds last: "De eerste show betekent toch weer kriebels."

'Fans zullen verrast zijn'

De jubileumshow betekent volgens Bauer ‘niet terugblikken op 25 jaar Frans’. Het is juist een heel ‘eigentijdse show’. "De fans zullen verrast zijn", verwacht hij.

Zijn laatste single ‘Kom nu maar in mijn armen’ is volgens hem een goed voorbeeld van dit eigentijdse geluid.



Traditie: start in Uden

Uden is voor de zanger trouwens een vertrouwde plek. Al meer dan twintig jaar trapt hij zijn concertreeksen hier af. "Het is gewoon een gezellig Brabants theater", verklaart hij die traditie.