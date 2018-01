Phillip Cocu gunt Albert Gudmundsson kans, geen trainingskamp met PSV

EINDHOVEN - Albert Gudmundsson gaat niet met PSV op trainingskamp. De aanvaller krijgt van trainer Phillip Cocu toestemming om met de nationale ploeg van IJsland op trainingskamp te gaan naar Indonesië.

"Het is weliswaar geen officiële FIFA-datum, maar ik vind dat we Albert deze kans moeten gunnen", zegt Phillip Cocu op de website van PSV.



"Voor een voetballer is het WK het hoogst haalbare. Je wilt het liefst iedere kans grijpen om je in de kijker te spelen bij een bondscoach. Voor Albert is dit een mooie gelegenheid om zich bij de A-ploeg van IJsland te presenteren. Het zou fantastisch zijn als hij zich in de selectie speelt."



Zeven minuten

Gudmundsson speelde dit seizoen vier officiële wedstrijden voor PSV, in die duels kwam hij tot zeven speelminuten. Hij leverde één assist. De aanvaller, die tot nu toe één A-interland speelde voor IJsland, was in acht Jupiler League-duels goed voor vijf goals en vier assists.