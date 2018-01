Hoe tevreden ben jij met de politiek in jouw gemeente? Vul de enquête in!

EINDHOVEN - Veiligheid op straat, groen in de buurt, ouderenzorg, het inzamelen van afval, parkeerbeleid… het zijn maar een paar van de onderwerpen waar de gemeente over gaat. Over ruim twee maanden, op 21 maart, kunnen we in de meeste plaatsen in Brabant naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen willen Omroep Brabant, de NOS en de andere regionale omroepen graag weten wat jij belangrijk vindt: welke onderwerpen moeten als eerste worden aangepakt in jouw gemeente en waarom? En waar is jouw gemeente juist heel goed in?



Jouw mening

Weet je wat er speelt, heb je vertrouwen in de gemeentepolitici en wat vind je van gemeentelijke herindelingen? Vertel ons hoe je denkt over de gemeente en de gemeentepolitiek. Doel is om een nog beter beeld te krijgen wat er leeft en dit te gebruiken in onze berichtgeving op weg naar de verkiezingen van 21 maart.



