Volleybaltrainer filmt meisjes en pleegt ontucht met speelster (15): cel- en taakstraf

DEN BOSCH - Een 28-jarige volleybaltrainer uit Berlicum is vrijdagmiddag veroordeeld voor ontucht met een speelster (15) en voor het stiekem filmen van meerdere jonge meisjes. De rechter in Den Bosch legde de man een celstraf op van acht maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur. De man filmde de minderjarige meisjes die hij coachte, terwijl zij zich aan het omkleden waren.

Volgens de rechter gaat het in het geval van de geheime opnamen niet om kinderporno. Dit omdat het niet gaat 'om afbeeldingen van expliciet seksuele aard of met een onmiskenbaar seksuele strekking'. Wel noemt de rechter het maken van de filmpjes 'uiterst verwerpelijk'.



Bij het opleggen van de straf houdt de rechter er rekening mee dat de man lijdt aan een 'voyeurismestoornis' waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is.



Jaar cel geëist

Tegen de volleybaltrainer was eind vorig jaar een jaar cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man zou de opnames onder meer gemaakt hebben bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven en bij vv Detac in Zeeland.

Een 14-jarige volleybalster betrapte de man in maart vorig jaar toen hij haar met zijn mobiele telefoon van onder de deur van een kleedhokje probeerde te filmen. De trainer werd vervolgens eind mei gearresteerd.

Meer naaktopnamen op mobiel

Op zijn mobieltje vond de politie veel meer naaktopnamen van volleybalsters. Tegenover de politie bekende de Berlicummer dat hij jarenlang uit nieuwsgierigheid, maar zonder seksueel motief, filmpjes maakte van meisjes.

De opnamen kopieerde hij naar zijn laptop. Om hoeveel opnamen het gaat en hoeveel meisjes slachtoffer zijn geworden van de verdachte is nooit duidelijk geworden. De man heeft namelijk altijd geweigerd het wachtwoord van zijn computer af te geven. Ook lukte het de politie niet om zijn computer te kraken.

LEES OOK: Volleybaltrainer uit Berlicum weer vast voor filmen tienermeisjes onder de douche

Op zijn telefoon ontdekte de politie ook een chatsessie met een 15-jarige beachvolleybalster met wie hij twee maanden een relatie had. Het meisje vertelde tegen de politie dat ze met de trainer geslachtsgemeenschap had. De trainer ontkent dat, wel bekent hij dat ze hebben gezoend en elkaar hebben gestreeld.



Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat de twee seks hebben gehad.

'Schok door volleybalwereld'

"Er ging een schok door de volleybalwereld", zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak. "Deze supervrijwilliger werd op handen gedragen, maar is van zijn voetstuk gevallen."

Tijdens de strafzaak in Den Bosch betuigde de trainer spijt aan de slachtoffers. "Ik kamp met een enorm schuld- en schaamtegevoel", zei hij. De Berlicummer accepteerde al een schikkingsvoorstel van het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) dat hij tien jaar lang geen volleybaltraining mag geven.



Laten behandelen

Van de rechtbank moet de man zich laten behandelen aan zijn voyeurismestoornis. Daarbij moet hij zich geregeld melden bij de reclassering en mag hij zolang de reclassering dit nodig vindt geen (vrijwilligers)werk met minderjarigen doen.