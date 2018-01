Overlast bij seniorenflat Bergen op Zoom wordt aangepakt: toezicht door politie en betere camera's

BERGEN OP ZOOM - Om de overlast door jongeren bij een seniorenflat in Bergen op Zoom de kop in te drukken, komt er meer toezicht door bikers van de politie, meer handhaving, meer toezicht door buurtpreventie en betere verlichting. Ook komen er betere camera's. Dat bleek vrijdagmiddag tijdens een persconferentie van de gemeente.

Bij een bewoonster van de seniorenflat aan de Plejadenlaan vlogen al eens eieren tegen de gevel en een steen door de ruit. Op oudjaarsavond werd in de buurt ook een auto in brand gestoken en waren er nog meer incidenten.



De 51-jarige bewoonster Edith de Waal gaf vrijdagmiddag aan 'heel blij te zijn' met het pakket aangekondigde maatregelen. Begin vorige maand liet zij weten er helemaal klaar mee te zijn. Ze vertelde hoe hangjongeren in de buurt van haar flat al jaren voor overlast zorgen. Medeflatbewoner John Verdult beaamde dat."De mensen denken dat ze veilig zijn omdat ze in een afgesloten appartement wonen met deuren die op slot gaan. Maar op één of andere manier blijven de deuren toch lang openstaan", vertelt Verdult. Volgens hem komen de jongeren uiteindelijk altijd binnen. "Ze lopen dan door de hele flat, van één tot tien hoog. Zelfs op tien hoog hebben ze er last van."Nadat de gevel van het appartement van De Waal bekogeld werd met eieren, deed ze aangifte. Later werd een steen door de ruit van haar appartement gegooid. BSD-Raadslid Piet van de Kieboom schoot De Waal te hulp. Hij vroeg burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom om in te grijpen De gemeente stelde eind december nog dat verschillende instanties zich met de situatie bezighouden, maar dat het zou gaan om een conflict tussen één bewoonster en een groep jongeren. In een schriftelijke reactie liet Bergen op Zoom weten dat 'er geen sprake is van overlastgevende jongeren waar door instanties collectief tegen opgetreden moet worden'.Op oudjaarsavond liep het opnieuw flink uit de hand . Er werd een auto in brand gestoken. Ook vlogen er opnieuw stenen door de ruit bij De Waal. Van de Kieboom werd die avond ook te grazen genomen toen hij poolshoogte kwam nemen.“Toen ik de galerij opliep, werd ik bekogeld”, vertelde hij eerder. Als een levend schild probeerde hij de gevel van Edith te beschermen. "Ik heb geprobeerd te filmen, maar het was zo donker. Ik kon geen gezichten herkennen."Een politiewoordvoerder over de situatie tijdens oudjaarsavond: “Wij blijven constant naar de gemeente wijzen. Zij moeten met jeugd- en jongerenwerk aan de slag om uit te zoeken wie deze jongeren zijn.”Na de onrustige jaarwisseling was ook de gemeente ervan doordrongen dat er wel degelijk een groter probleem speelt in de wijk rondom de flat. Naast de aangekondigde extra controles door bikers en camera's, gaat ook een jongerenwerker zich volledig richten op de jongeren in de Sterrenbuurt.