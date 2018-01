'Pillenfabrikant Organon uit Oss werd kapotgemaakt voor de belangen van aandeelhouders'

OSS - Jarenlang was medicijnenfabrikant Organon - de ontwikkelaar van de anticonceptiepil - de trots van Oss. Dat veranderde allemaal in 2007, toen het bedrijf werd verkocht door moederbedrijf AkzoNobel. Binnen een aantal jaar werd Organon compleet ontmanteld. Ruim tweeduizend banen gingen verloren. In het vrijdag uitgekomen boek De Zaak Organon wordt een pijnlijke conclusie getrokken: Organon is kapotgemaakt om hebberige aandeelhouders tevreden te houden.

“Organon was het mirakel van Oss, misschien wel de grootste bijdrage van Oss aan de wereld”, zegt Jack Burgers, hoogleraar en een van de twee schrijvers van het boek. “Maar Organon is in tien jaar tijd compleet ontmanteld.”

Dat begon tien jaar geleden bij de verkoop van Organon aan het Amerikaanse Schering-Plough, een bedrijf dat op dat moment werd geplaagd door schandalen. Burgers: "Door Organon te kopen steeg de beurswaarde."



Niet lang daarna was er een tweede kaper voor de kust, de nog grotere farmaciereus Merck Sharp & Dohme (MSD). Weer wisselde Organon van eigenaar. En deze keer betekende dat het definitieve einde. In 2010 werd het bedrijf ontmanteld. Maar liefst tweeduizend banen gingen daarbij verloren. Een drama voor de werknemers én voor de gemeente Oss, dat een belangrijke economische motor zag verdwijnen.



“Organon wilde helemaal niet overgenomen worden, maar werd als donderslag bij heldere hemel verkocht”, zegt Burgers. “De tragiek is dat het niks te maken had met de staat van het bedrijf, maar puur met financiële kwesties.” Kortom: het gevierde Organon werd niet verkocht omdat het slecht functioneerde, maar omdat de aandeelhouders dat wilden. Dat ging uiteindelijk ten koste van tweeduizend banen en een waardevol en goedlopend farmaceutisch bedrijf.



Burgers ziet de gang van zaken bij Organon als voorbeeld van een groeiend probleem: een ongezonde focus van besturen op aandeelhouders. Aandeelhouders hebben vaak baat bij de verkoop van een bedrijf. Dat levert goede beurskoerzen en dus snel geld op, maar kan dus wel ten koste van het bedrijf gaan. Burgers hoopt dat de conclusies uit zijn boek door de politiek worden gebruikt om deze gang van zaken te veranderen.



