Jeannie voor wie geld werd ingezameld na autobrand op oudjaarsavond is overleden

BERGEN OP ZOOM - Jeannie Clarijs, de 71-jarige vrouw voor wie geld werd ingezameld nadat haar auto uitbrandde, is overleden. De vrouw was al langere tijd hartpatiënt en zorgde ook nog voor haar man. Hierdoor was ze afhankelijk van haar auto, maar die werd door vandalen op oudjaarsavond in brand gestoken. De auto stond geparkeerd in de Plejadenlaan in Bergen op Zoom, waar al geruime tijd problemen zijn bij de seniorenflat.

Omdat de auto, een Seat Ibiza, al vijftien jaar oud was en beperkt was verzekerd, keerde de verzekering niet voldoende uit om een andere wagen te kopen.



De politiek in Bergen op Zoom kreeg ook lucht van het verhaal. Raadslid Piet van den Kieboom startte een inzamelingsactie. Er is ongeveer vierhonderd euro opgehaald. Het ingezamelde geld gaat naar de familie toe.



Het overlijden heeft volgens de familie niets te maken met de autobrand of het gedoe in de straat. De vrouw had een zwakke gezondheid.



