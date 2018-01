Stakingsrel doet Jumbo-medewerkers pijn: 'Houd mijn hart vast voor rechtszaak'

VEGHEL - De medewerkers van de distributiecentra van supermarktketen Jumbo zitten sinds april vorig jaar zonder cao. René Overkieft en zijn collega’s komen maar niet tot een akkoord met hun werkgever. Over de rechtszaak die volgt, maakt hij zich zorgen.

"Ik werk er graag, laat ik dat voorop stellen", vertelt Overkieft. "Maar we willen wel betere arbeidsvoorwaarden, maar het is jammer dat we daarvoor zonder resultaat moesten staken."



Jumbo zette uitzendkrachten in

Om ervoor te zorgen dat de schappen van de supermarkten in heel Nederland gewoon gevuld bleven tijdens de staking, zette de supermarktketen uit Veghel uitzendkrachten in om de gaten in het rooster op te vullen. Dat is in ieder geval in Woerden gebeurd, bleek uit onderzoek van de arbeidsinspectie.



"Zelfs toen heeft Jumbo ons in de steek gelaten", vindt Overkieft. Hij vermoedt dat er niet alleen in Woerden, maar ook in Veghel en op de andere distributiecentra uitzendkrachten zijn ingezet. "Hier in Veghel hebben we op de dag van de staking meerdere auto’s van uitzendbureaus binnen zien rijden die voor ons onbekend waren."



Bij Jumbo werken wel vaker uitzendkrachten. Overkieft vreest dat zijn werkgever dat in een rechtszaak als excuus gaan gebruiken.



Rechtszaak na verstrijken ultimatum

Omdat Jumbo de staking gebroken heeft, vroegen de vakbonden om een schadevergoeding van een half miljoen. De gele supermarktgigant had tot donderdag middernacht de tijd om de schadevergoeding te betalen. Maar er werd niks bijgeschreven. De vakbonden willen daarom een rechtszaak beginnen.



"Daar houd ik natuurlijk mijn hart wel voor vast", aldus Overkieft. Hij motiveert zijn angst verder door te onderschrijven dat we in een vrij land leven met wetten en regels die ons allemaal beschermen. "Als de rechter Jumbo gelijk geeft, dan vraag ik me af of het überhaupt nog zin heeft om te staken in Nederland." Hij vervolgt: "Onze voorvaders hebben gestreden voor het stakingsrecht en als dat zo in een keer wordt opgegeven, dan weet ik niet waar het schip zal stranden later."



Overkieft hoopt dat er alsnog een akkoord komt. Zonder rechtszaak. "Dat lijkt mij eigenlijk de beste remedie, voor zowel het personeel als Jumbo."